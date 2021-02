Lipsia-Liverpool stasera in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) RB Lipsia e Liverpool si affrontano in occasione dell’ottavo di finale d’andata di Champions League 2020/2021. Impegno alla portata per gli uomini di Nagelsmann, i quali affrontano un avversario che sta vivendo un pessimo momento. Ripetere la semifinale dell’anno scorso non sarà facile, ma non c’è miglior punto di partenza di questo doppio confronto con i reds. Chiamati ad una reazione invece i giocatori del Liverpool, che non possono fallire anche in Europa. stasera martedì 16 febbraio alle ore 21.00 si disputerà il confronto che potrete seguire in diretta su Sky Sport Football ed in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) RBsi affrontano in occasione dell’ottavo di finale d’andata di. Impegno alla portata per gli uomini di Nagelsmann, i quali affrontano un avversario che sta vivendo un pessimo momento. Ripetere la semifinale dell’anno scorso non sarà facile, ma non c’è miglior punto di partenza di questo doppio confronto con i reds. Chiamati ad una reazione invece i giocatori del, che non possono fallire anche in Europa.martedì 16 febbraio alle ore 21.00 si disputerà il confronto che potrete seguire insu Sky Sport Football ed insu Sky Go. SportFace.

