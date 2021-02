Le Valli bergamasche scrivono a Draghi: “Nei ristori priorità alla montagna” (Di martedì 16 febbraio 2021) Una lettera congiunta firmata da Giampietro Calegari, Pietro Orrù e Jonathan Lobati, presidenti rispettivamente delle Comunità Montane Valle Seriana, Valle di Scalve e Valle Brembana per chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi e al Ministro dell’Economia Daniele Franco di riservare particolare attenzione e priorità assoluta per le categorie del settore della montagna. La richiesta, inoltrata nella mattinata di martedì 16 febbraio, parte dall’improvviso dietrofront di domenica sera del Ministro della Salute Roberto Speranza, che con un provvedimento urgente emanato a poche ore dalla riapertura degli impianti prevista per lunedì 15 ha vietato lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo. “Considerato che tutte le aziende del settore si erano preparate alla riapertura, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 febbraio 2021) Una lettera congiunta firmata da Giampietro Calegari, Pietro Orrù e Jonathan Lobati, presidenti rispettivamente delle Comunità Montane Valle Seriana, Valle di Scalve e Valle Brembana per chiedere al presidente del Consiglio Marioe al Ministro dell’Economia Daniele Franco di riservare particolare attenzione eassoluta per le categorie del settore della. La richiesta, inoltrata nella mattinata di martedì 16 febbraio, parte dall’improvviso dietrofront di domenica sera del Ministro della Salute Roberto Speranza, che con un provvedimento urgente emanato a poche ore driapertura degli impianti prevista per lunedì 15 ha vietato lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo. “Considerato che tutte le aziende del settore si erano preparateriapertura, ...

