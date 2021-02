Le code dei 100mila lombardi per i vaccini over 80 (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI “Lei è il numero 104mila in attesa di registrare la prenotazione, attenda online circa un'ora o perderà la priorità”. “Sono al quarto tentativo per prenotare il vaccino di mia madre, più di 100mila persone in coda”. “Dopo la registrazione non arriva il codice di verifica via sms, la piattaforma butta fuori”. Per la Regione lombardia il primo giorno di campagna vaccinale per gli over 80 è andato bene con solo “qualche rallentamento nella generazione da parte del gestore telefonico dell'sms necessario alla validazione del numero di cellulare inserito” ma le proteste degli utenti affollano i social. Coda da rifare per il mancato sms E la maggior parte riguarda proprio il mancato arrivo del codice di verifica del messaggino che costringe a rifare tutto daccapo, ritrovandosi con un torpedone interminabile di persone davanti. La ... Leggi su agi (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI “Lei è il numero 104mila in attesa di registrare la prenotazione, attenda online circa un'ora o perderà la priorità”. “Sono al quarto tentativo per prenotare il vaccino di mia madre, più dipersone in coda”. “Dopo la registrazione non arriva il codice di verifica via sms, la piattaforma butta fuori”. Per la Regionea il primo giorno di campagna vaccinale per gli80 è andato bene con solo “qualche rallentamento nella generazione da parte del gestore telefonico dell'sms necessario alla validazione del numero di cellulare inserito” ma le proteste degli utenti affollano i social. Coda da rifare per il mancato sms E la maggior parte riguarda proprio il mancato arrivo del codice di verifica del messaggino che costringe a rifare tutto daccapo, ritrovandosi con un torpedone interminabile di persone davanti. La ...

