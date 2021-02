La democrazia rappresentativa non si fa con un click (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non ce ne siamo accorti. L’aver atteso che la cosiddetta piattaforma Rousseau pronunciasse il suo sì alla proposta di governo Draghi ha reso icasticamente evidente che una forza politica rappresentata in Parlamento, la cui delegazione è stata consultata dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio incaricato, esprime il suo parere in ordine al sostegno (parlamentare) ad una ipotesi ed ad un programma di governo, non sulla base della valutazione dei suoi rappresentanti eletti (nominati) nelle Istituzioni esattamente per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non ce ne siamo accorti. L’aver atteso che la cosiddetta piattaforma Rousseau pronunciasse il suo sì alla proposta di governo Draghi ha reso icasticamente evidente che una forza politica rappresentata in Parlamento, la cui delegazione è stata consultata dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio incaricato, esprime il suo parere in ordine al sostegno (parlamentare) ad una ipotesi ed ad un programma di governo, non sulla base della valutazione dei suoi rappresentanti eletti (nominati) nelle Istituzioni esattamente per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sono passata in questo ragionamento dalla sinistra alla rappresentanza politica, alla Democrazia rappresentativa, e a un particolare tipo di democrazia rappresentativa, quella partecipata. Alla ...

... vorrei sostenere che la crisi che abbiamo di fronte, lungi dal riguardare eminentemente la bassa lega dei leader politici, consista in uno svuotamento radicale della democrazia rappresentativa. A ...

Tema. L’assenza di donne nella rappresentanza del governo Draghi dei partiti di sinistra.Svolgimento.La politica della sinistra nasce alla fine dell’800 e poi si afferma lungo il ...

