Il ghiaccio si rompe mentre pattina e cade nell’acqua ghiacciata: il video diventa virale sul web (Di martedì 16 febbraio 2021) Si rompe il ghiaccio mentre pattina e casca nell’acqua ghiacciata. Nei canali di Amsterdam c’è ghiaccio e le persone si divertono a pattinare. Ma il ghiaccio risulta piuttosto sottile e si rischia di farsi molto male. pattinatore finisce in acqua Un uomo è stato filmato mentre schettinava sulla superficie del canale applaudito dagli improvvisati spettatori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Siile casca. Nei canali di Amsterdam c’èe le persone si divertono are. Ma ilrisulta piuttosto sottile e si rischia di farsi molto male.tore finisce in acqua Un uomo è stato filmatoschettinava sulla superficie del canale applaudito dagli improvvisati spettatori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

statodelsud : Amsterdam, il ghiaccio si rompe e un pattinatore a torso nudo finisce in acqua. VIDEO - Pino__Merola : Amsterdam, il ghiaccio si rompe e un pattinatore a torso nudo finisce in acqua. VIDEO - anna_annie12 : Amsterdam, il ghiaccio si rompe e un pattinatore a torso nudo finisce in acqua. VIDEO | Sky TG24 - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Sci alpino, Marta #Bassino rompe il ghiaccio. E ora parte la caccia al gigante - besorene : RT @SkyTG24: Amsterdam, il ghiaccio si rompe e un pattinatore a torso nudo finisce in acqua. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : ghiaccio rompe A tu per Zoom con Arisa: 'Posso rinunciare a tutto tranne che a me'

Il ritorno all'Ariston nel segno della collaborazione con Gigi D'Alessio La domanda che rompe il ghiaccio riguarda proprio la collaborazione con il cantautore napoletano . Arisa risponde: ' Ho ...

Amsterdam, pattina sul canale ghiacciato a petto nudo: il ghiaccio si rompe e finisce in acqua

Amsterdam, pattina a petto nudo sul canale e finisce in acqua Il ragazzo indossa solo degli slip neri. Ride e scherza, il ghiaccio però ad un certo punto si rompe e lui finisce sotto l'acqua. Il video esilarante è stato ripreso ed è diventato virale. Il protagonista del filmato si mette a nuotare nell'acqua. Poi ...

Amsterdam, il ghiaccio si rompe e un pattinatore a torso nudo finisce in acqua. VIDEO Sky Tg24 Sci alpino, Marta Bassino rompe il ghiaccio. E ora parte la caccia al gigante

Marta Bassino questo martedì 16 febbraio 2021 se lo legherà al cuore per tutta la vita. Non c'è alcun dubbio. La medaglia d'oro nel parallelo dei Campionati Mondiali di Cortina d'Ampezzo è arrivata ne ...

La prova sul ghiaccio di Audi e-tron S Sportback

Prima auto elettrica al mondo a debuttare con tre motori asincroni, vanta una potenza di picco di 503 cavalli e 973 newtonmetri di coppia con cui regala vera e propria gioia di guida, anche in condizi ...

Il ritorno all'Ariston nel segno della collaborazione con Gigi D'Alessio La domanda cheilriguarda proprio la collaborazione con il cantautore napoletano . Arisa risponde: ' Ho ...Amsterdam, pattina a petto nudo sul canale e finisce in acqua Il ragazzo indossa solo degli slip neri. Ride e scherza, ilperò ad un certo punto sie lui finisce sotto l'acqua. Il video esilarante è stato ripreso ed è diventato virale. Il protagonista del filmato si mette a nuotare nell'acqua. Poi ...Marta Bassino questo martedì 16 febbraio 2021 se lo legherà al cuore per tutta la vita. Non c'è alcun dubbio. La medaglia d'oro nel parallelo dei Campionati Mondiali di Cortina d'Ampezzo è arrivata ne ...Prima auto elettrica al mondo a debuttare con tre motori asincroni, vanta una potenza di picco di 503 cavalli e 973 newtonmetri di coppia con cui regala vera e propria gioia di guida, anche in condizi ...