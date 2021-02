Governo Draghi: e lo sport? Il Ministero è scomparso, chi se ne occuperà? (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo Vincenzo Spadafora non ci sarà un Ministro dello sport Quando qualche giorno fa il nuovo Premier, Mario Draghi ha presentato la lista dei Ministri, i più attenti si saranno accorti che non è stato nominato il Ministero dello sport seguito fino a qualche settimana fa da Vincenzo Spadafora. Ora si rincorrono varie voci, come riporta Gazzetta dello sport, sembra che Fabiana Dadoni, Ministro per le Politiche giovanili non andrà ad “accorpare” al suo Ministero lo sport. Sembra infatti che di questo ambito, delicato e da seguire con le dovute attenzioni, in vista sia dei Giochi di Milano – Cortina 2026 sia delle ATP Finals di Torino, se ne possa occupare un ‘tecnico’. Si fa il così il nome del CT della Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani. In ogni caso si tratta solo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo Vincenzo Spadafora non ci sarà un Ministro delloQuando qualche giorno fa il nuovo Premier, Marioha presentato la lista dei Ministri, i più attenti si saranno accorti che non è stato nominato ildelloseguito fino a qualche settimana fa da Vincenzo Spadafora. Ora si rincorrono varie voci, come riporta Gazzetta dello, sembra che Fabiana Dadoni, Ministro per le Politiche giovanili non andrà ad “accorpare” al suolo. Sembra infatti che di questo ambito, delicato e da seguire con le dovute attenzioni, in vista sia dei Giochi di Milano – Cortina 2026 sia delle ATP Finals di Torino, se ne possa occupare un ‘tecnico’. Si fa il così il nome del CT della Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani. In ogni caso si tratta solo ...

