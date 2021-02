DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 17 febbraio: Can indaga su Yigit (Di martedì 16 febbraio 2021) Terzo appuntamento settimanale di DayDramer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDramer – Le Ali del Sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti assoluti. Al momento Mediaset ha deciso di sospendere gli appuntamento in prima serata, quindi lo sceneggiato ambientato ad Instanbul è disponibile solamente nella fascia pomeridiana, quella precedentemente occupata da Il Segreto di Puente Viejo. Cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5 nella giornata di mercoledì 17 febbraio 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia rivelano che Sanem continuerà ad avere delle difficoltà a scrivere il romanzo richiesto dagli Stati Uniti. Mentre Can ordinerà a CeyCey di fare delle ricerche sul passato di Yigit. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo nel prossimo ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 febbraio 2021) Terzo appuntamento settimanale di DayDramer – Le Ali delContinua la programmazione di DayDramer – Le Ali del, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti assoluti. Al momento Mediaset ha deciso di sospendere gli appuntamento in prima serata, quindi lo sceneggiato ambientato ad Instanbul è disponibile solamente nella fascia pomeridiana, quella precedentemente occupata da Il Segreto di Puente Viejo. Cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5 nella giornata di mercoledì 172021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia rivelano che Sanem continuerà ad avere delle difficoltà a scrivere il romanzo richiesto dagli Stati Uniti. Mentre Can ordinerà a CeyCey di fare delle ricerche sul passato di. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo nel prossimo ...

