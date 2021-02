Covid | scuola | dubbi dei presidi sul rientro

VittorioSgarbi : Credo che la scuola sia importante, tuttavia i ragazzi non muoiono di Covid ma guariscono, quindi credo sia più imp… - MediasetTgcom24 : Brescia, genitori segnalano mamma 'no mask' a scuola: multata per 1.200 euro #covid - Ettore_Rosato : #11feb Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza. Promuovere l’uguaglianza di genere è fondamentale e bisog… - MarcG_69 : #Covid19, il bollettino del 16 febbraio: oltre 10mila casi con 336 morti - Orizzonte Scuola Notizie… - fabius10scudi : RT @AsiaNewsIT: Tokyo, il dopo-Covid: crescono del 40 i suicidi a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

Certo ogniha le sue peculiarità e le sue criticità, ma in linea di massima la prima settimana ha funzionato'. Scuole al gelo a Palermo: alunni costretti a stare in aula con sciarpa, cappotto ...Nelle Marche, "dal primo marzo inizierà somministrazione dei vaccini al personale della; dal 2 marzo alle forze di polizia, a magistratura, forze armate, vigili del fuoco, polizia ...di- ...Scuole e università, tra una settimana le prime vaccinazioni per gli under 55. Coronavirus - Dal 18 febbraio al via le prenotazioni del personale per fasce d'età ...Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 1.163, 37 in meno rispetto a ieri, e diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva dove adesso sono 158.