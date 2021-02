Covid, in Campania variante inglese in aumento: in due settimane dal 7 al 20% (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “A inizio febbraio abbiamo cominciato lo screening in rete con l’Istituto Superiore di Sanità per la variante inglese. Avevamo una incidenza del 7%, ora dal report di ieri il dato è del 20%“. Lo afferma Luigi Atripaldi, direttore del dipartimento di biochimica clinica e microbiologia dell’Ospedale dei Colli di Napoli, che comprende il Monaldi e il Cotugno. “Siamo in una rete nazionale – spiega – e abbiamo la possibilità di sequenziare tutto il genoma del virus, per così individuare la variante inglese e anche altre possibili varianti che sono anche più pericolose. E’ chiaro che il dato di crescita è molto forte e quindi il contenimento è davvero necessario“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “A inizio febbraio abbiamo cominciato lo screening in rete con l’Istituto Superiore di Sanità per la. Avevamo una incidenza del 7%, ora dal report di ieri il dato è del 20%“. Lo afferma Luigi Atripaldi, direttore del dipartimento di biochimica clinica e microbiologia dell’Ospedale dei Colli di Napoli, che comprende il Monaldi e il Cotugno. “Siamo in una rete nazionale – spiega – e abbiamo la possibilità di sequenziare tutto il genoma del virus, per così individuare lae anche altre possibili varianti che sono anche più pericolose. E’ chiaro che il dato di crescita è molto forte e quindi il contenimento è davvero necessario“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

