Basta sussidi, per la competitività è tempo di riforme. Il commento di Chimenti (Di martedì 16 febbraio 2021) L'attualità politica sembra, negli ultimi tempi, avere posto in secondo piano l'emergenza pandemica. Tuttavia, a ben vedere, i problemi posti dal Covid–19 sono sempre al centro dell'agenda politico-economica e, per quanto qui ci interessa, continuano a scuotere sempre più in profondità le strutture stesse su cui si basa il sistema della disciplina della crisi d'impresa. Al momento, il Paese attraversa una nuova fase politica avviata dal varo del nuovo governo. Impossibile prevedere i prossimi sviluppi, ma si può provare a formulare alcune ipotesi. La pandemia ha creato una situazione per molti versi inedita nella storia della Repubblica. Molti diritti e molte libertà hanno subito un processo di sospensione, ovvero di compressione, ovvero anche di soppressione tout court in favore della tutela della salute, configurato quale bene primario e, secondo alcuni, quale vero e proprio ...

