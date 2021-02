Australian Open 2021, Williams approda in semifinale battendo facilmente Halep (Di martedì 16 febbraio 2021) Serena Williams supera agilmente Simona Halep e approda alla semifinale degli Australian Open 2021. In una partita dai molti errori, vince l’aggressività della statunitense, mentre la rumena prova a reagire solo in apertura di secondo set, crollando però col passare dei game. In semifinale, Serena Williams troverà Naomi Osaka. IL TABELLONE DEL TORNEO GLI HIGHLIGHTS DELL’INCONTRO (VIDEO) LA CRONACA – Parte forte Serena Williams, che si prende subito il primo break (2-0). Halep però reagisce con l’immediato contro-break (2-1) e pareggia poi i conti (2-2), con Williams che mostra qualche difficoltà sullo spostamento. Seconda parte di set che vede la Williams più ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Serenasupera agilmente Simonaalladegli. In una partita dai molti errori, vince l’aggressività della statunitense, mentre la rumena prova a reagire solo in apertura di secondo set, crollando però col passare dei game. In, Serenatroverà Naomi Osaka. IL TABELLONE DEL TORNEO GLI HIGHLIGHTS DELL’INCONTRO (VIDEO) LA CRONACA – Parte forte Serena, che si prende subito il primo break (2-0).però reagisce con l’immediato contro-break (2-1) e pareggia poi i conti (2-2), conche mostra qualche difficoltà sullo spostamento. Seconda parte di set che vede lapiù ...

