Ambra Angiolini al fianco dei giovani contro i disturbi alimentari

Dopo aver raccontato nel suo libro ' InFame ' la sua battaglia contro i disturbi alimentari , Ambra Angiolini ha deciso di fare di pi : l'artista, grazie all'incontro con la consigliera regionale Simona Tironi, si avvicinta al Centro Pilota per il Trattamento dei Disturbi del Comportamento ...

La testimonial è un nome d'eccezione: Ambra Angiolini. L'impegno di Regione Lombardia "Ringrazio tutti i colleghi per aver contribuito a portare a termine questo lungo percorso partito un anno fa , ...

Milano, 16 febbraio 2021 - Solo in Lombardia, nel 2019, tremila adulti e 1.500 minorenni sono stati aiutati per disturbi alimentari. In Italia sono la seconda causa di morte nella popolazione adolesce ...

