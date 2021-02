Piste da sci, ecco perché Speranza ha deciso lo stop in extremis con il via libera di Draghi (Di lunedì 15 febbraio 2021) La prassi istituzionale da un lato e i tempi tecnici sull’altro versante. Una via stretta quella che Roberto Speranza si è ritrovato a percorrere per decidere e ufficializzare il nuovo rinvio dell’apertura degli impianti sciistici. Ministro della Salute dimissionario fino a venerdì sera, il reincarico ufficializzato sabato con il giuramento poco prima di mezzogiorno, quindi la verifica con il presidente del Consiglio Mario Draghi della proposta avanzata dal Comitato tecnico scientifico – che il 3 febbraio aveva dato l’ok sulla base di rigidi protocolli – sulla base del report sulla variante inglese dell’Istituto Superiore di Sanità, reso noto venerdì pomeriggio. Così si è arrivati alle 18.53 di domenica, quando le Piste da sci erano ormai tirate a lucido e pronte ad accogliere i turisti da stamattina, a quasi un anno dallo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) La prassi istituzionale da un lato e i tempi tecnici sull’altro versante. Una via stretta quella che Robertosi è ritrovato a percorrere per decidere e ufficializzare il nuovo rinvio dell’apertura degli impianti sciistici. Ministro della Salute dimissionario fino a venerdì sera, il reincarico ufficializzato sabato con il giuramento poco prima di mezzogiorno, quindi la verifica con il presidente del Consiglio Mariodella proposta avanzata dal Comitato tecnico scientifico – che il 3 febbraio aveva dato l’ok sulla base di rigidi protocolli – sulla base del report sulla variante inglese dell’Istituto Superiore di Sanità, reso noto venerdì pomeriggio. Così si è arrivati alle 18.53 di domenica, quando leda sci erano ormai tirate a lucido e pronte ad accogliere i turisti da stamattina, a quasi un anno dallo ...

