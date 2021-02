Pillon non è un pericoloso omofobo: assolto, non ha diffamato il circolo gay Omphalos (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Corte d’appello di Perugia ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” l’avvocato Simone Pillon, quale consigliere nazionale del Forum associazioni familiari, per diffamazione nei confronti del circolo gay Omphalos per alcune affermazioni con le quali aveva commentato (quando ancora non era senatore della Lega) una loro iniziativa nelle scuole. Pillon aveva fatto riferimento alle teorie gender oggetto di propaganda nelle scuole, e secondo i querelanti li aveva definiti “adescatori di minorenni”. Fatti per i quali in primo grado c’era stata una condanna a 1.500 euro di multa (pena sospesa). Pillon: soddisfatto della sentenza “Sono molto soddisfatto della sentenza – ha scritto Pillon sulla sua pagina Fb – che fa giustizia di anni di accuse assurde“. “Mi auguro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Corte d’appello di Perugia ha“perché il fatto non costituisce reato” l’avvocato Simone, quale consigliere nazionale del Forum associazioni familiari, per diffamazione nei confronti delgayper alcune affermazioni con le quali aveva commentato (quando ancora non era senatore della Lega) una loro iniziativa nelle scuole.aveva fatto riferimento alle teorie gender oggetto di propaganda nelle scuole, e secondo i querelanti li aveva definiti “adescatori di minorenni”. Fatti per i quali in primo grado c’era stata una condanna a 1.500 euro di multa (pena sospesa).: soddisfatto della sentenza “Sono molto soddisfatto della sentenza – ha scrittosulla sua pagina Fb – che fa giustizia di anni di accuse assurde“. “Mi auguro ...

duesoli : RT @psymonic: Quando leggi le dichiarazioni di uno come #pillon non chiederti come fanno a votarlo, ma a candidarlo!!! Questo non è un cons… - SecolodItalia1 : Pillon non è un pericoloso omofobo: assolto, non ha diffamato il circolo gay Omphalos - psymonic : Quando leggi le dichiarazioni di uno come #pillon non chiederti come fanno a votarlo, ma a candidarlo!!! Questo non… - matcart : @LisaBettaAlMare Direi. È chiaro. Probabilmente Pillon non ha niente di prezioso da trasmettere -o non gli hanno tr… - icaruswings_ : Non ci siamo liberati dello stato della chiesa per avere pillon a dire fregnacce prolife -