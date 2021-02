“Per me non esiste più!”. GF Vip, la decisione di Dayane Mello. Nessun perdono dopo quello che ha visto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mancano davvero poche ore ad un nuovo appuntamento in diretta con il ‘Grande Fratello Vip’. Nella serata del 15 febbraio scopriremo chi altro potrà raggiungere la finalissima, dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Ed è proprio la modella brasiliana ad aver fatto alcune considerazioni davvero molto dure nei confronti di un concorrente. Le sue parole sono state decisamente molto dirette e sicuramente creeranno un’infinità di polemiche se Signorini tirerà in ballo l’argomento. Ne stava parlando proprio con Pretelli ed ha puntato il dito contro uno dei suoi compagni di avventura. Già dopo venerdì scorso, al termine dell’altra diretta, c’era stata molta tensione per la lite tra la sudamericana e Stefania Orlando. Quest’ultima è stata accusata di essere colei che ha provocato l’eliminazione dal programma di Maria Teresa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mancano davvero poche ore ad un nuovo appuntamento in diretta con il ‘Grande Fratello Vip’. Nella serata del 15 febbraio scopriremo chi altro potrà raggiungere la finalissima,e Pierpaolo Pretelli. Ed è proprio la modella brasiliana ad aver fatto alcune considerazioni davvero molto dure nei confronti di un concorrente. Le sue parole sono state decisamente molto dirette e sicuramente creeranno un’infinità di polemiche se Signorini tirerà in ballo l’argomento. Ne stava parlando proprio con Pretelli ed ha puntato il dito contro uno dei suoi compagni di avventura. Giàvenerdì scorso, al termine dell’altra diretta, c’era stata molta tensione per la lite tra la sudamericana e Stefania Orlando. Quest’ultima è stata accusata di essere colei che ha provocato l’eliminazione dal programma di Maria Teresa ...

