Papa Giovanni hub per i vaccini: arrivate 4mila dosi di Moderna, 7.800 di AstraZeneca (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo stoccaggio e la distribuzione dei vaccini Covid devono essere costantemente monitorati e gestiti in assoluta sicurezza. Un compito delicato affidato per la provincia di Bergamo da Regione Lombardia all'Asst Papa Giovanni XXIII, definito "hub" per la ricezione e lo stoccaggio dei vaccini Moderna e Astra Zeneca distribuiti alle ASST Bergamo Est e Bergamo Ovest in base alla programmazione provinciale. Un'organizzazione differente da quella relativa ai vaccini Pfizer i cui vassoi vengono forniti direttamente ad ogni ospedale, in base alla programmazione decisa dalla struttura commissariale che fa capo ad Arcuri. "Un ruolo quello di hub provinciale – come sottolinea Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII – per la ...

