Pagelle Verona-Parma 2-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiduesima giornata di. Al Bentegodi passa in vantaggio la squadra di D’Aversa con la rete su rigore di Kucka per fallo di Silvestri su Karamoh rilevato dal Var, quindi il pareggio con il tiro di Dimarco deviato in rete dall’autogol di Grassi. Nella ripresa angolo dello stesso Dimarco e Barak con la zuccata firma il sorpasso. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH(3-4-2-1): Silvestri 6; Cetin 6.5, Gunter 7, Lovato 7; Lazovic 6.5, Tameze 6.5, Ilic 6.5 (48? st Veloso sv), Dimarco 7 (37? st Magnani sv); Barak 7, Colley 6 (6? st Bessa 6); Lasagna 6. In panchina: Berardi, Pandur, ...

sportli26181512 : Parma, le pagelle di CM: Gervinho non pervenuto. Si salva solo Kucka: Hellas Verona-Parma 2-1 Sepe 6: sul primo gol… - sportli26181512 : Hellas Verona, le pagelle di CM: Dimarco inventa e Barak la chiude. Silvestri unico insufficiente: Hellas Verona-Pa… - calciodangolo_ : ???? Un #Dimarco strepitoso regala il successo al #Verona. Bene anche #Barak, male #Grassi e #Conti: le pagelle di… - CalciohellasIt : Votate le pagelle dei gialloblù - sportface2016 : #VeronaParma 2-1, le pagelle e il tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Verona

Commenta per primo Hellas- Parma 2 - 1 Silvestri 5,5: non una serata di grazia per lui, che provoca il rigore per gli avversari atterrando Karamoh in uscita. Lovato 6: meglio sicuramente nel secondo tempo, quando trova ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21:...Gli scaligeri riescono a ribaltare la partita e si portano a casa tre punti preziosi. Dimarco e Barak decisivi, Conti e Grassi i peggiori: le pagelle per il fantacalcio Il Verona vince il posticipo de ...Le pagelle di Verona-Parma 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Bentegodi passa in vantaggio la squ ...