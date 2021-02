Murray-Gaio in tv: data, orario, canale e diretta streaming Challenger Biella 2 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Andy Murray e Federico Gaio si affrontano nel primo turno del Challenger di Biella 2 2021. Lo scozzese è arrivato in finale nell’ultimo torneo proprio in programma a Biella, cedendo all’ucraino Marchenko: ora all’esordio trova il faentino che è in discreta forma. Il match andrà in scena nella giornata di martedì 16 febbraio, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco: nessuna emittente televisiva italiana proporrà la diretta, sebbene l’evento sia visibile in live streaming sul sito dell’ATP Challenger Tour. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Andye Federicosi affrontano nel primo turno deldi. Lo scozzese è arrivato in finale nell’ultimo torneo proprio in programma a, cedendo all’ucraino Marchenko: ora all’esordio trova il faentino che è in discreta forma. Il match andrà in scena nella giornata di martedì 16 febbraio, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco: nessuna emittente televisiva italiana proporrà la, sebbene l’evento sia visibile in livesul sito dell’ATPTour. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con cronaca e highlights al termine. SportFace.

