Mondiali Cortina | successi di Shiffrin e Schwarz

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sport invernali, i risultati di lunedì 15 febbraio.di Mikaelae Marcnelle due combinate.– Sport invernali, i risultati di lunedì 15 febbraio. Nel giorno delle due combinate al’Italia ancora una volta deve fare a meno delle medaglie. Una spedizione azzurra aiche resta a secco dopo una prima settimana caratterizzata da rinvii e qualche delusione. La speranza di tutti resta quella di un possibile cambio di passo iniziando dal parallelo. Ma i fari restano puntati su Marta Bassino e Federica Brignone per il Gigante femminile. Successo di Mikaelanella combinata femminile Primo successo in questa edizione iridata per Mikaela. L’americana, al termine di una doppia manche ...

lucianonobili : Che emozione lo spettacolo delle Frecce Tricolori prima della gara di discesa libera dei Mondiali di Sci a #Cortina… - aallara : Signore Signori, Dio esiste... 360 gradi #Cortina #Mondiali - Gazzetta_it : Mondiali Cortina, combinata femminile: oro Shiffrin, fuori la Brignone - LukaszKort : RT @cortina2021: Giorno 7 dei #Mondiali di Cortina: nella mattinata della discesa libera maschile, le #FrecceTricolori hanno steso il trico… - repubblica : Cortina, le piste dei Mondiali 2021 -

Vai allo speciale2021 Orari tv Il programma prevede alle ore 9 le qualificazioni e alle 14 il tabellone ad eliminazione diretta . Le qualificazioni del mattino saranno in diretta su ...L'americana Mikaela Shiffrin e l'austriaco Marco Schwarz sono i neo campionidi combinata alpina. Foto di EPA/Jean - Christophe Bott Lunedì 15 febbraio ad'Ampezzo , sull' Olympia delle Tofane , sono andate in scena due gare avvincenti, tra le più incerte ...Cortina d’Ampezzo (Belluno), 15 febbraio 2021 - Modi cortesi e parole impeccabili, ma tanta rabbia. Il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, è fuori dalle grazie di Dio per l ...Il presidente Marchetto l’ha seguito alla televisione del convitto di Falcade «insieme ad altri membri del consiglio di amministrazione». I prof da casa loro, come il tutor.