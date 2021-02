Massimo Zanetti Beverage Group completa il delisting

emiliapost_ : Sono sospese da ieri e verranno delistate il prossimo 15 febbraio le azioni di #MassimoZanettiBeverage, il gruppo q… - elkunil_ : @iyang_april Giuseppe Bergomi, Youri Djorkaeff, Paul Ince, Ciriaco Sforza, Fabio Galante, Gianluca Pagliuca, Massim… - iqbaaaaal : @iyang_april Paul Ince, Ciriaco Sforza, Fabio Galante, Gianluca Pagliuca, Massimo Paganin; Javier Zanetti, Salvator… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Zanetti

Il Messaggero

Da oggiBeverage Group non si troverà più sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. La società, che possiede diversi marchi internazionali tra cui Segafredo , ha concluso anche la ...Borsa Italiana Oggi 15 febbraio 2020: titoli più interessanti Nel giorno del delisting dida Borsa Italiana, i titoli da tenere d'occhio sul Ftse Mib sono due. Da un lato c'è ...(Teleborsa) - Da oggi Massimo Zanetti Beverage Group non si troverà più sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. La società, che possiede diversi marchi internazionali tra cui Segafredo, ha ...Si riuniscono Eurogruppo, Ecofin e Bce (vertice non di politica monetaria) che diffonde anche, come la Fed, i verbali dell’ultimo incontro. Tra ...