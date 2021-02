Maltrattamenti in famiglia, fine dell’incubo per una donna irpina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno notificato ad un 40enne del Mandamento baianese il Divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, in diverse occasioni avrebbe posto in essere nei confronti della moglie reiterate azioni di Maltrattamenti. La donna, ormai sull’orlo della disperazione, si rivolgeva quindi ai Carabinieri della locale Stazione che avviavano l’attività d’indagine. Grazie agli elementi di reità raccolti, la magistratura irpina, concordando con le tesi degli investigatori, ha emesso a carico del 40enne il provvedimento con il quale gli veniva imposto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno notificato ad un 40enne del Mandamento baianese il Divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, in diverse occasioni avrebbe posto in essere nei confronti della moglie reiterate azioni di. La, ormai sull’orlo della disperazione, si rivolgeva quindi ai Carabinieri della locale Stazione che avviavano l’attività d’indagine. Grazie agli elementi di reità raccolti, la magistratura, concordando con le tesi degli investigatori, ha emesso a carico del 40enne il provvedimento con il quale gli veniva imposto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

