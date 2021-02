Lockdown totale: Ricciardi chiede l’intervento del Governo. Speranza blocca lo sci, l’ira delle regioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alla fine il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di fermare lo sci. La decisione è arrivata con una firma al provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali. La decisione arriva a poco ore dalla riapertura, quando ormai le regioni erano pronte a partire. La decisione ha scatenato la protesta di chi aveva lavorato per la riapertura di oggi e anche la protesta della Lega che già nelle scorse ore, attraverso Matteo Salvini, aveva acceso il dibattito contro il Cts e la decisione di parlare di un nuovo Lockdown nazionale pubblicamente. Speranza ferma lo sci e accende la protesta La diffusione delle varianti del Covid-19 ha portato nelle scorse ore il Comitato Tecnico Scientifico ad opporsi alla riapertura degli impianti sciistici: “allo stato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alla fine il ministro della Salute Robertoha deciso di fermare lo sci. La decisione è arrivata con una firma al provvedimento che vieta lo svolgimentoattività sciistiche amatoriali. La decisione arriva a poco ore dalla riapertura, quando ormai leerano pronte a partire. La decisione ha scatenato la protesta di chi aveva lavorato per la riapertura di oggi e anche la protesta della Lega che già nelle scorse ore, attraverso Matteo Salvini, aveva acceso il dibattito contro il Cts e la decisione di parlare di un nuovonazionale pubblicamente.ferma lo sci e accende la protesta La diffusionevarianti del Covid-19 ha portato nelle scorse ore il Comitato Tecnico Scientifico ad opporsi alla riapertura degli impianti sciistici: “allo stato ...

