LIVE – Modena-Matelica 2-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

La DIRETTA LIVE di Modena-Matelica, match valevole per la ventiquattresima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. I padroni di casa hanno collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte e non vincono dallo scorso 24 gennaio contro il Gubbio, mentre il Matelica ha conseguito 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Calcio d'inizio alle ore 21 di lunedì 15 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Modena (4-3-1-2): Narciso; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia; Tulissi; Luppi, Spagnoli. Matelica (4-3-3): Vitali; Tofanari, De Santis, Zigrossi, Di Renzo;

