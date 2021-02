Il socialista Illa propone una maggioranza progressista in Catalogna (Di lunedì 15 febbraio 2021) maggioranza progressista e maggioranza indipendentista nella quale, però, si va dall'estrema sinistra anti - capitalista fino alla destra? Candidato premier del partito più votato, il socialista ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 febbraio 2021)indipendentista nella quale, però, si va dall'estrema sinistra anti - capitalista fino alla destra? Candidato premier del partito più votato, il...

globalistIT : Che potrebbe accadere nella regione che vuole l'indipendenza - agenzia_nova : Voto in #Catalogna #Illa: 'La vittoria del #Psc è un chiaro segnale della volontà dei cittadini di voltare pagina'… - siamozeta : In #Catalogna vincono ancora gli #indipendentisti. Al Partito s Socialista non basta la candidatura del popolare mi… - Montorpat : RT @Giralux: @RossellaSelmini Giusto, e aggiungerei anche che la data delle elezioni è stata decisa dalla Commissione Elettorale per favori… - MarchMota : RT @Giralux: @RossellaSelmini Giusto, e aggiungerei anche che la data delle elezioni è stata decisa dalla Commissione Elettorale per favori… -

Ultime Notizie dalla rete : socialista Illa Il socialista Illa propone una maggioranza progressista in Catalogna

... però, si va dall'estrema sinistra anti - capitalista fino alla destra? Candidato premier del partito più votato, il socialista Salvador Illa tenta di spaccare il fronte indipendentista in Catalogna. ...

In Catalogna cresce la voglia di indipendenza, i separatisti vincono le elezioni"

La maggioranza relativa è andata in realtà al Partito socialista catalano (Psc) di Salvador Illa, che è risultato il partito più votato con il 22,9 per cento delle preferenze. Vincono gli ...

Illa, il socialista dei record che ora vuole la Catalogna la Repubblica Il socialista Illa propone una maggioranza progressista in Catalogna

Nelle consultazioni i partiti indipendentisti hanno raggiunto la maggioranza assoluti ma vanno dall'estrema sinistra alla destra. Per questo si tenta un'altra strada ...

Elezioni in Catalogna: Indipendentisti rafforzano la maggioranza

Elezioni in Catalogna. I partiti separatisti hanno ottenuto abbastanza seggi nel parlamento regionale per rafforzare la maggioranza - mai così ampia - che passa da 70 passa a 74 deputati. Ciononostant ...

... però, si va dall'estrema sinistra anti - capitalista fino alla destra? Candidato premier del partito più votato, ilSalvadortenta di spaccare il fronte indipendentista in Catalogna. ...La maggioranza relativa è andata in realtà al Partitocatalano (Psc) di Salvador, che è risultato il partito più votato con il 22,9 per cento delle preferenze. Vincono gli ...Nelle consultazioni i partiti indipendentisti hanno raggiunto la maggioranza assoluti ma vanno dall'estrema sinistra alla destra. Per questo si tenta un'altra strada ...Elezioni in Catalogna. I partiti separatisti hanno ottenuto abbastanza seggi nel parlamento regionale per rafforzare la maggioranza - mai così ampia - che passa da 70 passa a 74 deputati. Ciononostant ...