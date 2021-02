I segreti dell’M-346 spiegati dal test pilot

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 15 febbraio 2021) In questo video, il comandante Giacomo "Jack" Iannelli, projectAircraft division di Leonardo, racconta le caratteristiche dell'Aermacchi M-346, il jet da addestramento avanzato (AJT - Advanced jet trainer) italiano, progettato e realizzato da Leonardo per un'ampia gamma di attività, finalizzate a preparare ii militari di nuova generazione, destinati a operare su jet ad alte prestazioni.L'M-346 è l'elemento centrale di un vero e proprio Sistema di addestramento integrato, tecnologicamente avanzato, in grado di combinare missioni reali e virtuali, abbassando i costi ma mantenendo sempre elevato lo standard addestrativo. Il velivolo è in servizio in Italia con l'Aeronautica militare e all'estero, con le Forze aeree di Singapore, Israele e Polonia con 80 velivoli già ordinati.