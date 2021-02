**Governo: tra conferme e new entry, parte corsa sottosegretari** (4) (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il vice capogruppo al Senato Andrea Cioffi, tra i riottosi al governo Draghi, potrebbe andare al ministero dello Sviluppo economico guidato da Giancarlo Giorgetti, anche nel tentativo disperato di frenare il dissenso interno. Non è da escludere poi qualche new entry: tra i nomi che rimbalzano c'è quello di Luca Carabetta, giovane deputato tra i nomi indicati da Capital tra gli under 40 più impegnati per un futuro migliore. Per lui potrebbe aprirsi uno spazio al ministero dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale capitanato da Vittorio Colao. Ma passiamo alle new entry di governo. A parte Lega e Fi, ritornate in maggioranza con la formula dell'unità nazionale (tranne Fdi, rimasta all'opposizione), potrebbe esserci un incarico anche per un rappresentante dei cosiddetti 'piccoli' della coalizione guidata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il vice capogruppo al Senato Andrea Cioffi, tra i riottosi al governo Draghi, potrebbe andare al ministero dello Sviluppo economico guidato da Giancarlo Giorgetti, anche nel tentativo disperato di frenare il dissenso interno. Non è da escludere poi qualche new: tra i nomi che rimbalzano c'è quello di Luca Carabetta, giovane deputato tra i nomi indicati da Capital tra gli under 40 più impegnati per un futuro migliore. Per lui potrebbe aprirsi uno spazio al ministero dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale capitanato da Vittorio Colao. Ma passiamo alle newdi governo. ALega e Fi, ritornate in maggioranza con la formula dell'unità nazionale (tranne Fdi, rimasta all'opposizione), potrebbe esserci un incarico anche per un rappresentante dei cosiddetti 'piccoli' della coalizione guidata da ...

