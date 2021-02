Governo, Dessì (M5S): “Appoggio a Draghi? Sicuramente non voterò sì” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Governo Draghi fiducia. “Appoggio al Governo Draghi? Sono nel panico, non dormo da qualche giorno. In tempi normali non avrei avuto dubbi nel votare contro. Sarebbe stato meglio dare un Appoggio esterno, così avremmo potuto avere le mani libere per opporci se l’azione del Governo non ci fosse piaciuta”. Sono parole di Emanuele Dessì, senatore del M5S, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. Governo Draghi fiducia: le divisioni nel Movimento 5 Stelle Sulle divisioni nel M5S riguardo l’Appoggio al Governo Draghi, Dessì confessa alla radio romana tutto il suo disagio. “Sono nel panico, non dormo da qualche giorno”, ha affermato. ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 febbraio 2021)fiducia. “al? Sono nel panico, non dormo da qualche giorno. In tempi normali non avrei avuto dubbi nel votare contro. Sarebbe stato meglio dare unesterno, così avremmo potuto avere le mani libere per opporci se l’azione delnon ci fosse piaciuta”. Sono parole di Emanuele, senatore del M5S, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus.fiducia: le divisioni nel Movimento 5 Stelle Sulle divisioni nel M5S riguardo l’alconfessa alla radio romana tutto il suo disagio. “Sono nel panico, non dormo da qualche giorno”, ha affermato. ...

