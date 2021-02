Governo: Boldrini, ‘in Pd potere questione per soli uomini, uguaglianza genere priorità’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Nel Pd la gestione del potere viene considerata una questione per soli uomini e in questa occasione il partito si è dimostrato per quello che è: un partito che non mette l’uguaglianza di genere tra le sue priorità. Non fa parte della cultura di questo partito. Basta vedere i candidati alle regionali. Ora vedremo come andrà con le amministrative…”. Così Laura Boldrini all’Adnkronos. La ex-presidente della Camera ha seguito oggi la riunione via remoto delle donne dem -dopo la rivolta per la delegazione dem di Governo tutta al maschile- che è stata riaggiornata a domani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Nel Pd la gestione delviene considerata unapere in questa occasione il partito si è dimostrato per quello che è: un partito che non mette l’ditra le sue priorità. Non fa parte della cultura di questo partito. Basta vedere i candidati alle regionali. Ora vedremo come andrà con le amministrative…”. Così Lauraall’Adnkronos. La ex-presidente della Camera ha seguito oggi la riunione via remoto delle donne dem -dopo la rivolta per la delegazione dem ditutta al maschile- che è stata riaggiornata a domani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

