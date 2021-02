GF Vip, clamoroso annuncio: accadrà questa sera, nessuno se lo aspetta! (Di lunedì 15 febbraio 2021) GF Vip, clamoroso annuncio: accadrà questa sera, nessuno se lo aspetta, ecco l’anticipazione appena pubblicata su Instagram. GF Vip, clamorosa anticipazione: accadrà in diretta questa sera, ecco cosa è stato appena annunciato su InstagramL’edizione più lunga e controversa della storia del Grande Fratello Vip sta volgendo pian piano al termine. Dopo oltre 5 mesi, gli inquilini della casa più spiata d’Italia cominciano a vedere il traguardo, che sarà la finale di lunedì 1 marzo. Fino a quel momento, però, in casa continuerà a succedere praticamente di tutto e in particolare in questi ultimi giorni le novità in casa sono tantissime. Maria Teresa Ruta è stata eliminata dopo 21 nomination e questo ha inevitabilmente sconvolto gli ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) GF Vip,se lo aspetta, ecco l’anticipazione appena pubblicata su Instagram. GF Vip, clamorosa anticipazione:in diretta, ecco cosa è stato appena annunciato su InstagramL’edizione più lunga e controversa della storia del Grande Fratello Vip sta volgendo pian piano al termine. Dopo oltre 5 mesi, gli inquilini della casa più spiata d’Italia cominciano a vedere il traguardo, che sarà la finale di lunedì 1 marzo. Fino a quel momento, però, in casa continuerà a succedere praticamente di tutto e in particolare in questi ultimi giorni le novità in casa sono tantissime. Maria Teresa Ruta è stata eliminata dopo 21 nomination e questo ha inevitabilmente sconvolto gli ...

danitrash77 : @gieffepparo Mettendo da parte il clamoroso scivolone al GF VIP per me è si, ha quel qualcosa di subdolo come gioca… - zazoomblog : GF Vip clamoroso colpo di scena: accadrà questa sera nessuno lo immagina - #clamoroso #colpo #scena: #accadrà - infoitcultura : GF Vip, clamoroso gesto di Tommaso per Dayane: i concorrenti spiazzati, quanta emozione! - infoitcultura : GF Vip, “Zenga è pazzo di te”: clamoroso, nuovo amore in arrivo? - infoitcultura : GF Vip, il clamoroso gesto di Pierpaolo per Giulia: nessuno se lo aspettava -