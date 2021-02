Fdi, la direzione all’unanimità: “No alla fiducia a Draghi. Troppi ministri in continuità con il governo Conte 2 e troppo peso della sinistra” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fratelli d’Italia voterà No alla fiducia al governo Draghi. È quanto ha deliberato all’unanimità la direzione nazionale di Fratelli d’Italia, riunita in videoconferenza, approvando la relazione del presidente Giorgia Meloni che aveva proposto di esprimersi, mercoledì al Senato e giovedì alla Camera, contro alla fiducia al nuovo esecutivo. La settimana scorsa, subito dopo l’incontro con il presidente incaricato, Fdi aveva annunciato che avrebbe valutato se astenersi per dare un segnale di collaborazione di fronte all’appello del Colle. Un’apertura che è stata però respinta su tutta la linea, dopo “aver valutato la squadra”, e per questo Fratelli d’Italia sceglierà di stare all’opposizione. “Sono Troppi i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fratelli d’Italia voterà Noal. È quanto ha deliberatolanazionale di Fratelli d’Italia, riunita in videoconferenza, approvando la relazione del presidente Giorgia Meloni che aveva proposto di esprimersi, mercoledì al Senato e giovedìCamera, controal nuovo esecutivo. La settimana scorsa, subito dopo l’incontro con il presidente incaricato, Fdi aveva annunciato che avrebbe valutato se astenersi per dare un segnale di collaborazione di fronte all’appello del Colle. Un’apertura che è stata però respinta su tutta la linea, dopo “aver valutato la squadra”, e per questo Fratelli d’Italia sceglierà di stare all’opposizione. “Sonoi ...

