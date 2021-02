Esapekka Lappi, il grande escluso del WRC (Di lunedì 15 febbraio 2021) Esapekka Lappi cerca casa nel WRC. Il finlandese quest’anno non corre l’intero mondiale, dopo che la M-Sport ha deciso di non riconfermarlo e di puntare su Teemu Suninen e sul giovanissimo Gus Greensmith. Il pilota nordico un tempo considerato un campione del futuro vive la sua nuova vita da “precario”, trovando ingaggi last-minute. Ad esempio, sarà al via dell’Arctic Rally Finland di fine mese, al volante di una Volkswagen Polo R5 con la quale correrà nel WRC2. Ma il suo obiettivo è di tornare nel giro. Rally Montecarlo quarta giornata: vittoria per Ogier Esapekka Lappi, ci sono chance di rientrare nel WRC? “Mi piace molto pilotare ed è molto bello tornare a essere parte di una entry list del Mondiale“, ha detto Lappi intervistato da Motorsport.com.”Ma non posso realmente dire che sia bello ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021)cerca casa nel WRC. Il finlandese quest’anno non corre l’intero mondiale, dopo che la M-Sport ha deciso di non riconfermarlo e di puntare su Teemu Suninen e sul giovanissimo Gus Greensmith. Il pilota nordico un tempo considerato un campione del futuro vive la sua nuova vita da “precario”, trovando ingaggi last-minute. Ad esempio, sarà al via dell’Arctic Rally Finland di fine mese, al volante di una Volkswagen Polo R5 con la quale correrà nel WRC2. Ma il suo obiettivo è di tornare nel giro. Rally Montecarlo quarta giornata: vittoria per Ogier, ci sono chance di rientrare nel WRC? “Mi piace molto pilotare ed è molto bello tornare a essere parte di una entry list del Mondiale“, ha dettointervistato da Motorsport.com.”Ma non posso realmente dire che sia bello ...

Tuttipazziperi1 : Esapekka Lappi punta al ruolo di test driver per tornane nel WRC nel 2022 - RSrallyeslalom : Esapekka Lappi: ''Oltre all’Arctic, forse, altri rally” ? RS E OLTRE - Speedliveit : MOVISPORT SEMPRE PIU’ IN DIMENSIONE IRIDATA: ALL’ARCTIC RALLY CON ESAPEKKA LAPPI - Speedliveit : MOVISPORT SEMPRE PIU’ IN DIMENSIONE IRIDATA: ALL’ARCTIC RALLY CON ESAPEKKA LAPPI - mattiperlecors1 : MOVISPORT SEMPRE PIU’ IN DIMENSIONE IRIDATA: ALL’ARCTIC RALLY CON ESAPEKKA LAPPI -