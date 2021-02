«Dietro i suoi occhi» | in uscita su Netflix Cast e trama della nuova miniserie thriller

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra le novità del mese, c'è anchetargataOriginals. Si tratta di unbasato su un triangolo amoroso: in mezzo a una coppia si insinua una giovane madre single. Laessenziale non può che evocare una certa somiglianza con un'altra, dai rivolti però crime e prodotta da HBO, cioè The Undoing. Del resto, il tema dei menage a trois è già caro al cinema e si presta bene anche per romanzi e serie tv, specie quando coinvolge una coppia sposata in cui “si inserisce” una terza persona. In realtà,aiè prodotta da Left Bank Pictures (The Crown): si tratta dell'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo (Behind ...