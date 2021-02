Covid, in Germania più di 65.000 decessi da inizio pandemia (Di lunedì 15 febbraio 2021) In Germania sono ormai più di 65.000 i decessi a causa della pandemia di coronavirus. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch parlano di altri 116 decessi nelle ultime 24 ore e di 4.426 nuovi casi di Covid-19. In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono 2.338.987 i contagi – con circa 145.200 casi attivi – e 65.076 i decessi. Sono invece circa 2.128.800 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Insono ormai più di 65.000 ia causa delladi coronavirus. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch parlano di altri 116nelle ultime 24 ore e di 4.426 nuovi casi di-19. In totale, dall’dell’emergenza sanitaria, sono 2.338.987 i contagi – con circa 145.200 casi attivi – e 65.076 i. Sono invece circa 2.128.800 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

