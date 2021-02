Coronavirus in Italia, pericolo varianti: esperti in pressing (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 7.351 i nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore a fronte di poco meno di 180mila tamponi, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che scende al 4,1% contro il 5,4% di ieri. I decessi sono 258. Questi i numeri del Ministero della Salute sui quali, come ogni lunedì pesa “l’effetto weekend”. Intanto, fanno discutere le affermazioni del Consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che insiste sulla necessità di adottare un lockdown totale. Oggi è arrivato anche l’allarme del CTS: per “contenere e rallentare” la diffusione delle mutazioni del Covid, “in analogia con le strategie adottate negli altri paesi europei”, è necessaria una “rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione”. Alert anche dalla direttrice dell’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 7.351 i nuovi casi dinel nostro Paese nelle ultime 24 ore a fronte di poco meno di 180mila tamponi, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che scende al 4,1% contro il 5,4% di ieri. I decessi sono 258. Questi i numeri del Ministero della Salute sui quali, come ogni lunedì pesa “l’effetto weekend”. Intanto, fanno discutere le affermazioni del Consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che insiste sulla necessità di adottare un lockdown totale. Oggi è arrivato anche l’allarme del CTS: per “contenere e rallentare” la diffusione delle mutazioni del Covid, “in analogia con le strategie adottate negli altri paesi europei”, è necessaria una “rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione”. Alert anche dalla direttrice dell’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ...

