Caso Suarez | interrogata la professoressa Spina | Non ho mai dato al giocatore un copione da seguire

SkySport : ULTIM'ORA Fonte Adnkronos: Andrea Agnelli sentito a Perugia Ascoltato sul caso Suarez come persona informata sui f… - ZZiliani : Diciamolo: quel “persona informata sui fatti” non suona bene sul conto di #AndreaAgnelli, sentito a Perugia nell’in… - pisto_gol : Il caso Suarez e l'ex rettrice di Perugia: siamo tutti juventini | Gramellini- - darki05168081 : @Alessan74669609 I grossi problemi sono sommersi e sono: introiti della Champions League, Azioni possibili della Pr… - InterCrisi : @capuanogio @Fraboys69 poi a fine stagione fanno tutto un conto? -Caso Suarez -Atteggiamenti minacciosi agli arbitr… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

Sconcerti parla anche del: "Mi appare straordinario per due motivi. Il primo è la clamorosa ingenuità di campagna commessa dai professori dell'università di Perugia che hanno agito come ...... anche in quelquando Osimhen era tornato in Nigeria. Napoli dunque decisamente sfortunato, ... dopo che i bianconeri avevano inseguitoe Dzeko: lo spagnolo comunque non è un ripiego e sta ...E' stata sentita per due ore dagli inquirenti di Perugia, a proposito dell'esame "farsa" sostenuto dal giocatore lo scorso 17 settembre.In casa Napoli si vivono ore difficili ... Luis Milla, Roberto Soldado, Luis Suarez, GErman e Angelo Montoro.