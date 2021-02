Aung San Suu Kyi resta in carcere, escalation di repressione in Myanmar (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tribunale distrettuale di Naypyitaw, la capitale del Mynamar, ha esteso i termini della detenzione di Aung San Suu Kyi, che scadevano oggi, rinviando a mercoledì l’udienza per la discussione del suo caso. Ha dato la notizia l’avvocato della Premio Nobel ed ex capo del governo civile birmana, U Khin MAung Zaw, che ha anche detto di non essere ancora riuscito a parlare con la sua cliente. Il 3 febbraio scorso, sia il presidente U Win Myint che “The Lady” sono stati formalmente incriminati e incarcerati, in attesa di ulteriori indagini, dal tribunale distrettuale di Dekkhina a Naypyitaw, dopo essere stati arrestati dai militari subito dopo il colpo di Stato del primo febbraio. I capi d’accusa sono apparsi subito pretestuosi per entrambi: violazione delle norme anti-Covid per il primo e importazione illegale di 10 walkie-talkie per la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tribunale distrettuale di Naypyitaw, la capitale del Mynamar, ha esteso i termini della detenzione diSan Suu Kyi, che scadevano oggi, rinviando a mercoledì l’udienza per la discussione del suo caso. Ha dato la notizia l’avvocato della Premio Nobel ed ex capo del governo civile birmana, U Khin MZaw, che ha anche detto di non essere ancora riuscito a parlare con la sua cliente. Il 3 febbraio scorso, sia il presidente U Win Myint che “The Lady” sono stati formalmente incriminati e incarcerati, in attesa di ulteriori indagini, dal tribunale distrettuale di Dekkhina a Naypyitaw, dopo essere stati arti dai militari subito dopo il colpo di Stato del primo febbraio. I capi d’accusa sono apparsi subito pretestuosi per entrambi: violazione delle norme anti-Covid per il primo e importazione illegale di 10 walkie-talkie per la ...

