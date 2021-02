Anche Palù tra i rigoristi | Ancora due mesi di sacrifici

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesca Galici Giorgiosi schiera dalla parte degli esperti che in questo momento chiedono di non abbassare la guardia per fermare l'epidemia L'Italia vede la fine del tunnel dell'epidemia di coronavirus? Forse, matroppo in lontananza. Questa sembra essere l'opinione più diffusa dei medici e degli esperti che da ormai un anno intervengono pubblicamente per spiegarne, non sempre in maniera chiara, l'andamento. Ieri ha fatto molto discutere la richiesta di Walter Ricciardi di riportare il Paese al lockdown totale per attuare la strategia No Covid e limitare la diffusione delle varianti, nonché agevolare le operazioni di vaccinazione. Sul Corriere della sera in edicola oggi, invece, Giorgiopreme per non accelerare le riaperture. Il virologo, presidente dell’agenzia italiana del farmaco Aifa, è convinto ...