Un governo c'è, ma mancano i partiti. La riflessione di D'Ambrosio (Di domenica 14 febbraio 2021) Avremo notevoli difficoltà a spiegare ad amici europei come stia in piedi questo governo, con anime così diverse e contrapposte, con avversari che qui siedono allo stesso tavolo e in Europa frequentano compagini diverse. Però, visto che tutto si giudica non solo sulla base delle intenzioni ma anche della prassi, dobbiamo aspettare di vedere i frutti. Intanto il governo è fatto e qualche considerazione si può già esprimere, specie sulla scia delle prime notizie: "Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto il Cdm con un discorso sulle priorità dell'esecutivo partendo da un presupposto – raccontano diversi partecipanti alla riunione – che una di queste priorità sarà quella di 'mettere in sicurezza il Paese', anche grazie al lavoro di una squadra coesa e senza 'interessi di parte'" (Ansa). Il governo, quindi, nasce per la ...

