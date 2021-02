Serie A | Inter-Lazio | Conte punta al doppio play Barella-Eriksen | Immobile sfida Lukaku Le formazioni ufficiali

Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - ZZiliani : Foto 1: titolo del #Corsport dopo il rigore negato ieri alla #Roma contro la #Juventus. Foto 2: titolo del… - Gazzetta_it : #CoppaItalia #JuveInter @Inter furibonda: #Conte insultato fin dall'inizio. E non è la prima volta - ilnapolionline : Serie A/ Ecco le formazioni ufficiali del posticipo Inter-Lazio! - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: Conte col doppio play, c'è Radu. Lukaku sfida Immobile -

L'è forte, sarà una partita difficile perché è la favorita per lo scudetto, ma li conosciamo bene e speriamo di fare una partita intensa e concentrata per vincere. Stavolta non potremo andare ...Ciro Immobile (149) è vicino a segnare 150 reti inA. LE FORMAZIONI UFFICIALI3 - 5 - 2: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, ...Successo di misura in trasferta per gli emiliani. Stasera l’Inter può andare in vetta Finisce 2-1 all’Ezio Scida di Crotone la sfida tra i rossoblù e il Sassuolo. Decidono le reti di Berardi e Caputo ...Inter-Lazio è una partita valida per la ventiduesima giornata della serie A: formzioni ufficiali, tv, streaming e pronostici marcatori.