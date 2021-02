Ripensare l’edilizia scolastica con nuovi ambienti di apprendimento Documento Commissione Bianchi

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 14 febbraio 2021) Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stato pubblicato, nella serata di sabato 13 febbraio, un, per volonta dell’attuale Ministro Patrizio, che rende pubblico i contenuti del lavoro del Comitato per la riapertura delle scuole presieduto dal ministro ora in carica. L'articolo .