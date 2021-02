Prada Cup, Ben Ainslie: “Prestazioni delle barche simili, ora contano tecnica e tattica” (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo la terza sconfitta consecutiva di Ineos UK nella finale di Prada Cup, i britannici andranno a caccia del riscatto sin dalla prossima sfida. Nell’ultima prova Ben Ainslie ha commesso un errore, risultato poi determinante, nelle fasi di partenza. Luna Rossa ha preso il comando delle operazioni sin dall’inizio e non ha lasciato alcuna possibilità di recupero a Britannia. Il timoniere di Ineos UK nel post regata ha sottolineato quanto le differenze prestazionali delle due imbarcazioni siano ridotte al minimo: “E’ stato un bel match race. Posso solo dire ai ragazzi di continuare così, è stata una gara entusiasmante. Abbiamo fatto un po’ di casino in partenza, abbiamo perso qualche secondo. Comunque i ragazzi hanno fatto un bel lavoro. Le barche sono state ben performanti, è stata una bella regata. Oggi ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo la terza sconfitta consecutiva di Ineos UK nella finale diCup, i britannici andranno a caccia del riscatto sin dalla prossima sfida. Nell’ultima prova Benha commesso un errore, risultato poi determinante, nelle fasi di partenza. Luna Rossa ha preso il comandooperazioni sin dall’inizio e non ha lasciato alcuna possibilità di recupero a Britannia. Il timoniere di Ineos UK nel post regata ha sottolineato quanto le differenze prestazionalidue imbarcazioni siano ridotte al minimo: “E’ stato un bel match race. Posso solo dire ai ragazzi di continuare così, è stata una gara entusiasmante. Abbiamo fatto un po’ di casino in partenza, abbiamo perso qualche secondo. Comunque i ragazzi hanno fatto un bel lavoro. Lesono state ben performanti, è stata una bella regata. Oggi ...

