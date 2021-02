Maradona | la figlia Giannina all’attacco | “Di chi è la colpa se mi suicido”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Di chi sarebbe lase mi dovessi suicidare a causa di tutto quello che dicono contro di me? Di nessuno, vero? Perché a nessuno interessa niente”. Stanno facendo scalpore in argentina le parole sui social network didell’ex fuoriclasse del Napoli, in polemica con i media del suo Paese dopo la morte del padre Diego. Una giornalista, Sandra Borghi, dai microfoni dell’emittente ‘Canal 13’, aveva attaccato la famiglia dell’ex campione con parole forti: “Le figlie dove stavano? Non vedevano cosa stava succedendo? Dov’era?”. “Dicono la prima cosa che viene loro in mente e, se poi viene dimostrato il contrario, non importa”, ha replicato ladiche ha avuto un figlio dall’attaccante Sergio Aguero del Manchester City. ...