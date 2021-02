(Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo diciotto giornate, la Serie A cambia padrone. La sconfitta di ieri sera a La Spezia è costata il primato al Milan. Questa seraha battuto 3-1 lae si è portata la comando delladopo 22 giornate: 50 punti, mentre i rossoneri sono fermi a 49. Al terzola Roma con 43 e poi la Juventus con 42. A quota 40 c’è il terzetto comda Napoli,e Atalanta. Domenica prossima si giocherà Atalanta-Napoli, e c’è sempre da recuperare Juventus-Napoli. È la terza vittoria consecutiva per la squadra di Conte, dopo i successi su Benevento e Fiorentina. Ancora una volta, e come sempre, il protagonista della vittoria delè statoautore di una doppietta neltempo: la prima rete su rigore. Il ...

tuttoatalanta : Che prova di forza dell'Inter! Lukaku demolisce la Lazio con due gol e un assist, è 3-1 - napolista : Lukaku demolisce la Lazio (3-1) e traina l’Inter al primo posto in classifica Sempre più devastante il centravanti… - TuttoMercatoWeb : Che prova di forza dell'Inter! Lukaku demolisce la Lazio con due gol e un assist, è 3-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku demolisce

IlNapolista

Cronaca di una Serie A interessante come non si vedeva da anni Rissa Ibra -, Gravina: ... E Invece, quattro giorni dopo, si rovescia tutto: la Lazio non soloi Gasperini - boys (3 - 1 a ...Cassano ha cominciato stroncando Conte, poi ridimensionando, quindi bollando Barella e ora continua su questa strada e boccia un'altra stella dell'Inter. CassanoBastoni Se tutti ...Sempre più devastante Lukaku. Segna una doppietta (e sono sedici) e poi regala il terzo gol a Lautaro. Milan spodestato dopo 18 giornate ...Scivola l’Atalanta a spese della Lazio, risorge il Milan, la Roma si conferma terza. Cronaca di una Serie A interessante come non si vedeva da anni ...