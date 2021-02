“Locali mai così pieni dall’inizio della pandemia”: a San Valentino è corsa ai ristoranti di Milano, tra boom di prenotazioni e maxi-code (Di domenica 14 febbraio 2021) “Non ci aspettavamo così tante persone per pranzo, il locale così pieno non lo vedevo dall’inizio della pandemia“. Sono queste le parole della maggior parte dei ristoratori del centro storico di Milano, tra sorpresa e felicità per l’economia del loro settore. Nel capoluogo Lombardo, infatti, si registra un gran numero di prenotazioni per il giorno di San Valentino e molte code fuori dai Locali. “La maggior parte dei tavoli sono coppie”, spiega un ristoratore della pizzeria “Fresco&Cimmino”. La Lombardia è rimasta zona gialla dopo le ultime ordinanze del ministero della Salute che hanno spostato in zona arancione Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento, segno che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) “Non ci aspettavamotante persone per pranzo, il localepieno non lo vedevo“. Sono queste le parolemaggior parte dei ristoratori del centro storico di, tra sorpresa e felicità per l’economia del loro settore. Nel capoluogo Lombardo, infatti, si registra un gran numero diper il giorno di Sane moltefuori dai. “La maggior parte dei tavoli sono coppie”, spiega un ristoratorepizzeria “Fresco&Cimmino”. La Lombardia è rimasta zona gialla dopo le ultime ordinanze del ministeroSalute che hanno spostato in zona arancione Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento, segno che il ...

