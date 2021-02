LIVE Biathlon, Inseguimento donne Mondiali in DIRETTA: Eckhoff E Chevalier in testa dopo tre poligoni, Wierer a 20? dal podio! (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54: Quarto e ultimo poligono 15.53: Km 7.1 Eckhoff davanti, Chevalier a 4?, Herrmann a 21?, Roeiseland a 27?, Wierer, Hauser e Tandrevold a 39?, Hinz e Preuss a 53? 15.52: Al km 6.8 Eckhoff e Chevalier in testa, Herrmann a 18?, Roeiseland a 23?, Wierer, Hauser e Tandrevold a 36?, Hinz a 50?, Preuss a 53? 15.50: Eckhoff e Chevalier davanti, Herrmann a 21?, Roeiseland a 25?, Wierer, Hauser, Tandrevold a 42?, 15.49: Herrmann non sbaglia e NON SBAGLIA NEMMENO Wierer!!!!!!!! E’ A 20? DAL PODIO 15.49: Bene Chevalier, due errori Preuss, uno Roeiseland 15.48: Eckhoff veloce ma un errore 15.48: Terzo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54: Quarto e ultimo poligono 15.53: Km 7.1davanti,a 4?, Herrmann a 21?, Roeiseland a 27?,, Hauser e Tandrevold a 39?, Hinz e Preuss a 53? 15.52: Al km 6.8in, Herrmann a 18?, Roeiseland a 23?,, Hauser e Tandrevold a 36?, Hinz a 50?, Preuss a 53? 15.50:davanti, Herrmann a 21?, Roeiseland a 25?,, Hauser, Tandrevold a 42?, 15.49: Herrmann non sbaglia e NON SBAGLIA NEMMENO!!!!!!!! E’ A 20? DAL PODIO 15.49: Bene, due errori Preuss, uno Roeiseland 15.48:veloce ma un errore 15.48: Terzo ...

