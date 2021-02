Il Giappone approva il vaccino Pfizer (Di domenica 14 febbraio 2021) Il governo Giapponese ha finalmente approvato il vaccino anti Covid della casa farmaceutica Pfizer, come riporta l’ANSA, è “il primo ad essere autorizzato nel Paese, consentendo di dare il via libera alla campagna di immunizzazione a partire dalla prossima settimana”. La società statunitense, che aveva presentato domanda in dicembre, aveva raggiunto l’accordo sulle forniture settandosi su un totale di 72 milioni di dosi entro fine anno. Per il vaccino AstraZeneca, invece, la società ha presentato richiesta lo scorso 5 febbraio. Quanto alla società Moderna, sta ancora eseguendo i test clinici in Giappone. Intanto, in virtù dell’accordo di cui sopra, giovedì sono state consegnate le prime 400mila dosi del vaccino Pfizer, prodotte nello ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Il governose ha finalmenteto ilanti Covid della casa farmaceutica, come riporta l’ANSA, è “il primo ad essere autorizzato nel Paese, consentendo di dare il via libera alla campagna di immunizzazione a partire dalla prossima settimana”. La società statunitense, che aveva presentato domanda in dicembre, aveva raggiunto l’accordo sulle forniture settandosi su un totale di 72 milioni di dosi entro fine anno. Per ilAstraZeneca, invece, la società ha presentato richiesta lo scorso 5 febbraio. Quanto alla società Moderna, sta ancora eseguendo i test clinici in. Intanto, in virtù dell’accordo di cui sopra, giovedì sono state consegnate le prime 400mila dosi del, prodotte nello ...

