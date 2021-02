Conte spiega il momento di Lukaku, Vidal, Barella e Vecino – VIDEO (Di domenica 14 febbraio 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara contro la Lazio spiegando il momento di Lukaku, Vidal, Barella e Vecino Lukaku – «Non posso pensare che Romelu stia pensando a qualcosa che non è il calcio giocato. Sa che per noi è un giocatore importante, le ultime prestazioni sono state un po’ opache ma sa che abbiamo bisogno di lui e contiamo su di lui». Vidal – «Vidal non è a disposizione, continua ad avere problemi e non so se lo sarà per la prossima. Arturo deve cercare di recuperare la miglior condizioni perché si sta portando dietro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Antonio, tecnico dell’Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara contro la Laziondo ildi– «Non posso pensare che Romelu stia pensando a qualcosa che non è il calcio giocato. Sa che per noi è un giocatore importante, le ultime prestazioni sono state un po’ opache ma sa che abbiamo bisogno di lui e contiamo su di lui».– «non è a disposizione, continua ad avere problemi e non so se lo sarà per la prossima. Arturo deve cercare di recuperare la miglior condizioni perché si sta portando dietro ...

paoloroversi : Il ministero della #transizioneecologica era talmente fondamentale che nei due governi #Conte non avevano nemmeno p… - tancredipalmeri : Fosse così, non mi stupirei stia succedendo lo stesso per Hakimi. Forse Conte non ha capito che sarà un campo mina… - GHERARDIMAURO1 : RT @Andreacausin72: #intervista @NuovaAtlantide Ha perso la politica. Ha perso la democrazia parlamentare. Hanno perso i mass media. #Gove… - Andreacausin72 : #intervista @NuovaAtlantide Ha perso la politica. Ha perso la democrazia parlamentare. Hanno perso i mass media.… - GHERARDIMAURO1 : RT @Andreacausin72: Andrea Causin spiega la crisi del governo Conte: 'i 209 miliardi del recovery sono un boccone irrinunciabile. Sicuramen… -