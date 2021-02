Carlo Verdone ospite a “Che tempo che fa”, domenica 14 Febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Carlo Verdone sarà ospite a “Che tempo che fa“, domenica 14 Febbraio per presentare la sua autobiografia. Figlio di Mario Verdone, docente universitario di storia del cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia e critico cinematografico, alla carriera di attore e regista non aveva mai pensato, almeno fino ai diciotto anni. Si laurea in lettere moderne e in regia al Centro sperimentale di Cinematografia. Il debutto nel mondo del cinema e alla regia risale al 1980, con “Un sacco Bello“, dove mette in scena alcuni personaggi del suo repertorio teatrale e cabarettistico. Nelle tecniche di ripresa è iniziato da Sergio Leone, che viene da lui considerato come il maestro severo ma vitale. Il 1981 è l’anno di “Bianco, rosso e Verdone“, a cui prende ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021)saràa “Cheche fa“,14per presentare la sua autobiografia. Figlio di Mario, docente universitario di storia del cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia e critico cinematografico, alla carriera di attore e regista non aveva mai pensato, almeno fino ai diciotto anni. Si laurea in lettere moderne e in regia al Centro sperimentale di Cinematografia. Il debutto nel mondo del cinema e alla regia risale al 1980, con “Un sacco Bello“, dove mette in scena alcuni personaggi del suo repertorio teatrale e cabarettistico. Nelle tecniche di ripresa è iniziato da Sergio Leone, che viene da lui considerato come il maestro severo ma vitale. Il 1981 è l’anno di “Bianco, rosso e“, a cui prende ...

