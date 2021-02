Cambio della guardia: il Milan crolla, l’Inter ne approfitta contro la Lazio ed è in vetta (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ un’Inter da scudetto, ormai matura e in grado di resistere alle pressioni. I nerazzurri visti contro la Lazio sembrano ormai aver capito di avere un solo obiettivo in questa stagione in cui le coppe non sono andate per il verso giusto e questa volta sul campo appare spietata e cinica in un big match che le consegna la vetta della classifica. E’ Cambio della guardia, infatti, dopo il tracollo del Milan in casa dello Spezia: col 3-1 della terza di ritorno la nuova capolista è la squadra di Conte, e ora il derby di domenica prossima diventa una sfida cruciale perché i nerazzurri possono portarsi addirittura a +4 nel giro di otto giorni, o vanificare questa vittoria convincente contro i biancocelesti di Inzaghi che ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ un’Inter da scudetto, ormai matura e in grado di resistere alle pressioni. I nerazzurri vistilasembrano ormai aver capito di avere un solo obiettivo in questa stagione in cui le coppe non sono andate per il verso giusto e questa volta sul campo appare spietata e cinica in un big match che le consegna laclassifica. E’, infatti, dopo il tracollo delin casa dello Spezia: col 3-1terza di ritorno la nuova capolista è la squadra di Conte, e ora il derby di domenica prossima diventa una sfida cruciale perché i nerazzurri possono portarsi addirittura a +4 nel giro di otto giorni, o vanificare questa vittoria convincentei biancocelesti di Inzaghi che ...

