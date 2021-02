Calcio | Serie A 2021 | la Roma travolge l’Udinese | bene anche Atalanta e Sassuolo

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) Giornata numero 22 dellaA diche ha visto disputarsi un questa domenica ben quattro partite, iniziando dal lunch match delle 12.30, quando laha travolto per 3-0 uno spento Udinese, grazie alla doppietta di Jordan Veretout (5? e 25?), oltre alla rete nel recupero di Pedro. Ha faticato più del previsto l’, che in casa del Cagliari ha dovuto aspettare addirittura il 90? per aver ragione dei padroni di casa. Protagonista ancora una volta il colombiano Luis Muriel, che entrato dalla panchina ha risolto la contesa, raccogliendo il suggerimento di Aleksei Miranchuk, per il gol numero tredici in campionato. Successo preziosoper la Sampdoria, che contro la Fiorentina è passata in vantaggio al 31? grazie a Keita Balde, venendo pareggiata al 37? da Dusan ...